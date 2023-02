Vlaamse politicus Vic Anciaux is overleden

Bert Anciaux meldt op Twitter dat zijn vader, Vic Anciaux, overleden is. Vic Anciaux was huisarts toen hij toetrad tot de Volksunie. In 1977 was hij staatssecretaris van Brusselse zaken en Vlaamse Cultuur in achtereenvolgens de regering-Tindemans IV en de regering-Vanden Boeynants II. In 1979 werd hij voorzitter van de Volksunie.

Net afscheid genomen van ons vake. Zo blij en gelukkig met een leven vol inzet en plezier. Zo dankbaar voor alles?????? https://t.co/UXgnuSg5eP — Bert Anciaux (@bertanciaux) February 24, 2023

Bij het uiteenvallen van die partij koos hij voor Spirit, waar zijn zoon Bert Anciaux boegbeeld was. In 2004 trad hij in het huwelijk met Brussels parlementslid Marie-Paule Quix. Nadat zijn zoon Bert in 2008 de VlaamsProgressieven (zoals Spirit toen heette) verliet, stapte ook vader Vic uit die partij.

In 2010 werd hij getroffen tot door een hartinfarct. Vic Anciaux werd 91.

