‘Aan het station van Oudenaarde moet je moeite doen om niet uit te glijden over de klodders spuug.’

‘Colruyt Hasselt rantsoeneert ijsbergsla: “Er is absoluut geen reden tot paniek”’

Het is een hele geruststelling: in de Colruyt van Hasselt mocht je deze week plots maar vijf kroppen ijsbergsla meer kopen per klant. Dat lijkt nog steeds vrij veel, maar toch kregen ze op de hoofdzetel van Colruyt in Halle angst dat die beperking zou leiden tot paniek in Hasselt. Een bestorming van de winkel, mensen die vertrappeld werden in het gedrang, plundering, de hulp van het leger die ingeroepen zou moeten worden. Paniek! Paniek! Paniek! Het bedrijf nam dan ook een kordate beslissing. Iedereen mag weer zoveel kroppen ijsbergsla kopen als gewenst. Zolang de voorraad strekt. (in Het Belang van Limburg)

‘Als mijn grootmoeder die vraag gehoord had, had ze u een draai om de oren gegeven.’

De grootmoeder van Sammy Mahdi zou wel geweten hebben wat ze met al panikerende volk zou doen: een oorveeg uitdelen. Die deelde ze vroeger trouwens schijnbaar vlot uit, want het stellen van een simpele vraag volstond al. Bijvoorbeeld: waarom niet eerst naar de landbouw kijken om de stikstof in te perken? (in het Nieuwsblad)

‘Waarom? Omdat zij de oorlog meegemaakt heeft.’

Sammy Mahdi brengt zijn grootmoeder natuurlijk niet zomaar ter sprake in zijn interview. De CD&V-voorzitter doet dat omdat hij onlangs aankondigde zich met zijn partij op senioren te willen richten. En wie heeft de oorlog meegemaakt of kent nog mensen die de oorlog hebben meegemaakt? De senioren, natuurlijk. (in het Nieuwsblad)

‘Vragen of Haaland wel bij Manchester City past, da’s zoiets als vragen of Nick Cave goeie muziek maakt.’

Aldus Franky Van der Elst in het Nieuwsblad. De grootmoeder van Sammy Mahdi zou bij die vraag wellicht meteen een oorvijg uitdelen.

‘Ik weet niet wie daarover spreekt. Ik hoor daar niks over.’

In datzelfde interview ontkent Sammy Mahdi dat hij al iets heeft gehoord over een Vlaamse wisselmeerderheid die hem buiten spel zou zetten voor een stikstofakkoord. Maar als de journalist zegt: ‘Het stond in de kranten’, repliceert Mahdi: ‘De minister-president ontkent dat ook.’ Dan is de vraag: kan Mahdi de minister-president iets horen ontkennen waarvan hij niet weet dat het gezegd wordt? En áls hij het niet weet, weet hij het dan niet alsnog als hij het de minister-president hoort ontkennen? (in het Nieuwsblad)

‘Engie beschouwt de kerncentrales niet langer als een kernactiviteit.’

Nu we toch over moeilijke vragen bezig zijn: als kerncentrales geen kernactiviteit meer zijn, produceren ze dan nog wel kernenergie? (De Standaard)

‘Twitter zorgt niet voor uitstoot, maar het brengt een akkoord ook niet dichterbij.’

Bart Somers heeft misschien wel gelijk als hij zegt dat Twitter niet voor uitstoot zorgt, maar op de zuurtegraad van de samenleving heeft Twitter zeker geen te best effect. (in het Nieuwsblad)

‘In mijn broekzak moeten barbecuekruiden komen zodat het goed riekt in Hasselt als ik gecremeerd word.’

Zuur zijn was niet besteed aan Ivo Buntinx, een terminale kankerpatiënt die goedgemutst euthanasie kreeg. ‘Al zingend is Ivo om 20.30 uur op zijn laatste reis vertrokken. Bedankt voor alle steun’, liet zijn familie weten. (in Het Belang van Limburg)

‘Hoe ouder ik word, hoe meer ik de behoefte heb om elke maaltijd bij te kruiden.’

Ook Ed Sheeran heeft iets met kruiden, maar dan in pikante sauzen, waarvan hij er twee op de markt brengt onder de naam Tingly Ted’s. ‘Ik heb ze onlangs mee op tournee genomen om ze bij allerlei maaltijden te proberen en er is werkelijk niets waar ze niet bij passen’, zegt hij. ‘Behalve bij bananen, doe ze niet op bananen.’ (op Instagram)

‘Ik heb wel graag een man wiens ballen zijn ingezakt. Die een beetje pit heeft, snap je?’

In Boer zkt vrouw heeft een van de kandidates de bananen wel graag gekruid. (op VTM)

‘We moeten niet naar onderen kijken, we moeten in de spiegel kijken.’

Dit werd niet gezegd door een kandidate van Boer zkt vrouw, maar door Club Brugge-keeper Simon Mignolet. Dat een voetballer graag in de spiegel kijkt, mag dan weer niet verbazen. (in het Nieuwsblad)

‘Ik weet hoe goed ik ben. Dat heeft de geschiedenis mij geleerd.’

Club Brugge-trainer Scott Parker kijkt ook in de spiegel, en is nog steeds een tevreden man. Zelfs al is het sinds 1982 geleden dat een coach bij Club nog eens zo’n slecht start maakte: hij haalde 9 punten op 24. (in het Nieuwsblad)

‘Ze zeggen altijd dat er een sterke vrouw achter een succesvolle man staat, maar Julie staat vóór me. Zij is de sterke die alles draagt.’

Met een vrouw die voor je staat is het ook aangenamer om in de spiegel te kijken, weet Union-coach Karel Geraerts. (in het Nieuwsblad)

‘Ze gaan hier geen put meer vinden. Het is een erezaak.’

Om te voorkomen dat de renners van de Vlaamse voorjaarsklassiekers lek rijden, maken gemeente-arbeiders in Brakel het wegdek zo vlak als een biljartlaken. Jammer toch dat de organisatoren de renners vervolgens over kasseistroken sturen en over hellingen als de Muur en de Bosberg. Alleen al in het wegdek van die laatste zijn de gaten zo groot dat je er beschutting zou kunnen in zoeken voor vijandelijk vuur. Gesteld dat het weer eens oorlog zou worden. (in het Nieuwsblad)

‘Aan het station van Oudenaarde moet je moeite doen om niet uit te glijden over de klodders spuug.’

Gevulde putjes of niet, als u straks met de trein naar de aankomst van de Ronde van Vlaanderen gaat kijken, moet u oppassen voor een geweldig gladde stationsbuurt. Groen-politica Elisabeth Meuleman wil daarom dat de stad met een affichecampagne de bevolking bewust maakt van het probleem en dat jongeren als straf verplicht worden om het trottoir te reinigen – ‘want een GAS-boete zou toch maar door hun ouders betaald worden’. Sammy Mahdi zou zeggen: ‘Mijn grootmoeder zou ze een draai rond hun oren geven.’ (in het Nieuwsblad)

‘Autoracen is niks voor mij. Ik zou wel graag eens op het gemak rijden met die auto’s. Maar daar dient een racecircuit niet voor zeker?’

De uitspraken van wielrenners worden tegenwoordig zo gezandstraald – zeker als ze de Tour van de Verenigde Arabische Emiraten rijden, zoals Remco Evenepoel – dat ze werkelijk niks controversieels meer zeggen. Als Evenepoel dus zegt dat hij met een raceauto op het gemak zou rijden, dan moet u erbij denken dat hij zich een tijd geleden nog voor de rechtbank moest verantwoorden omdat hij in Schepdaal 125 per uur reed waar 70 kilometer per uur de maximumsnelheid was. Hij verloor zijn rijbewijs voor 21 dagen. Misschien toch maar eens op een racecircuit rijden? (in het Nieuwsblad)

‘Als ik al huppelend uitroep dat ik een kangoeroe ben, maar mijn omgeving blijft me aanspreken, behandelen en voederen als een politicoloog, dan blijf ik politicoloog. Wie het goed met mij meent, stuurt me naar de dokter of laat me meedoen aan The masked singer, en ook daar zal ik ontmaskerd worden.’

De grootmoeder van Sammy Mahdi zou de kangoeroe Hendrik Vos gewoon een draai rond zijn oren geven. (in De Standaard)