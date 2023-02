De analyses van uitwerpselen in vliegtuigen die in China zijn opgestegen, krijgen allicht een vervolg: onderzoekers willen het afvalwater van vliegtuigen uit Afrika én het rioolwater van de hele Brusselse luchthaven onderzoeken op nieuwe coronavarianten.

Wat onderzoekers de voorbije acht weken in het afvalwater vonden van vliegtuigen die in China waren opgestegen en in Zaventem geland, was vooral geruststellend: er werd in de uitwerpselen van de vliegtuigpassagiers ...