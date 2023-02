Zowel de federale, Vlaamse als Brusselse regeringen zijn openlijk verlamd door onderling wantrouwen. Valt dat nog een jaar vol te houden?

Een rood-groene oorlog zowaar, daar binnen de Brusselse regering, zo schreef een krant ietwat ongelukkig in de week dat de oorlog in Oekraïne exact een jaar aan de gang is. Maar het valt inderdaad niet ...