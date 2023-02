Koningin Camilla doet uitgever van Roald Dahl wijzigingen terugdraaien

Nadat koningin Camilla de aanpassingen in het werk van Roald Dahl vurig veroordeelde, neemt de Britse uitgever een U-bocht. Ook Engelse lezers zullen behalve de aangepaste versies, ook de originele versies van zijn werk kunnen blijven kopen.

‘De koningin heeft de uitgeverij Puffin UK op de knieën gedwongen over de censuur van Roald Dahl.’ De Britse krant The Independent is ferm over de Roald Dahl-kwestie die sinds een week de gemoederen beroert. Nadat Koningin Camilla is tussengekomen in de discussie over het schrappen en vervangen van bepaalde woorden in het werk van de kinderboekenschrijver, stelt de uitgever zijn strategie bij. Ook de originele versies van zijn boeken blijven in het Engels beschikbaar.

Donderdag kaartte de koningin bij een bijeenkomst in haar residentie Clarence House de kwestie aan. Ze brak er een lans voor vrije meningsuiting en het recht van schrijvers om zichzelf uit te drukken. De krant heeft het over ‘een vurig pleidooi’. Haar opmerkingen zouden, aldus The Daily Mail, op gelach en de kreet ‘hear, hear!’ ontvangen zijn. In het gezelschap waren onder meer Sebastien Faulks, William Boyd en Ben Okri aanwezig. Eerder hadden ook al Salman Rushdie en de Britse premier Rishi Sunak de beslissing van Puffin veroordeeld.

• Als je de woorden van Roald Dahl afvijlt, onttover je het sprookje’

Vorige week bracht The Daily Mail uit dat uitgeverij Puffin voor de nieuwe uitgaven van Roald Dahls kinderboeken de teksten liet na­lezen op ‘aanstootgevend of beledigend taalgebruik’. Dat resulteerde in honderden wijzigingen. Die hebben vaak ­betrekking op uiterlijk, mentale gezondheid, gender of ras. Ook woorden als ‘dik’ en ‘lelijk’ worden uit de ­omschrijvingen geschrapt. Regelmatig wordt de taal ­inclusiever: ‘kamermeid’ wordt ‘schoonmaker’ en ‘wolkenmannen’ worden ‘wolkenmensen’. Soms worden hele zinnen toe­gevoegd, zoals in The witches, waarin Dahl uitlegt dat heksen kaal zijn onder hun pruiken. ‘Er zijn heel wat andere ­redenen waarom vrouwen pruiken zouden dragen, en daar is ­helemaal niks mis mee.’

Puffin stuurde vrijdag een statement uit dat zowel de originele versie als de gecensureerde beschikbaar blijven. De Nederlandse vertalingen zouden niet aangepast worden, liet de Nederlandse uitgever zondag al aan De Standaard weten.