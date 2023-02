‘We zijn sterker dan clusterbommen, kruisraketten, kamikaze-drones, blackouts en kou. En we zullen er alles aan doen om dit jaar de overwinning te behalen’, sprak Oekraïens president Volodimir Zelenski vandaag zijn bevolking toe.

Het was koud en bewolkt toen de 45-jarige Volodimir Zelenski vanochtend Oekraïense strijdkrachten en een kleine groep hoogwaardigheidsbekleders toesprak op het Sint-Sofiaplein in Kiev, waar de met groen en goud gedecoreerde kathedraal symbool staat voor de veerkracht van de stad.

‘Tegen iedereen die voor Oekraïne vecht, wil ik zeggen: ik ben trots op jullie. We zijn allemaal, stuk voor stuk, trots op jullie!’ Tijdens een herdenkingsplechtigheid van zo’n half uur toonde Zelenski zijn gevoelens, zoals hij dat al de hele oorlogsperiode doet. Aan verschillende soldaten, onder wie één op krukken, reikte hij onderscheidingen uit. Ook de moeder van een gesneuvelde soldaat ontving een ereteken. Toen het volkslied werd gespeeld, sprongen de tranen in Zelenski’s ogen. De aanwezigen hielden ook een minuut stilte.

Vol programma

Een jaar na het begin van de Russische invasie in Oekraïne blijft de president enorm populair. Hij houdt contact met de bevolking via dagelijkse video’s, dikwijls opgenomen met een smart­phone. Intussen tracht hij ook de internationale steun in de vorm van wapens en financiële hulp in stand te houden.

Vandaag, tijdens een overvol programma, reikte Zelenski staatsprijzen uit aan militaire aalmoezeniers in het historische Lavra-kloostercomplex in Kiev. Hij bezocht soldaten in een ziekenhuis en ontving de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Bij het begin van de oorlog trokken miljoenen Oekraïners de grens met Polen over, dat altijd een hechte bondgenoot is geweest. Vandaag werd aangekondigd dat de eerste partij Poolse Leopard-tanks in Oekraïne is aangekomen.

‘Eén groot leger geworden’

In een vrijgegeven toespraak van bijna vijftien minuten, getiteld ‘Het jaar van de onoverwinnelijkheid’, blikte Zelenski terug op 24 februari 2022. ‘Een jaar geleden op deze dag, vanop dezelfde plek, rond zeven uur ’s ochtends, sprak ik u toe met een korte verklaring van slechts 67 seconden. “Wij zijn sterk. We zijn klaar voor alles. We zullen iedereen verslaan.” Zo begon het die dag. De langste dag van ons leven. We werden vroeg wakker en hebben sindsdien niet meer geslapen. Bijna iedereen heeft minstens één iemand in zijn telefoon die nooit meer zal opnemen of reageren op de sms hoe het gaat. Die eenvoudige woorden kregen een nieuwe betekenis tijdens het oorlogsjaar.’

Aan beide zijden vielen volgens westerse militaire schattingen meer dan honderdduizend doden of gewonden. Tienduizenden burgers raakten gewond of overleden, miljoenen anderen sloegen op de vlucht.

‘We zijn één groot leger geworden’, zei Zelenski nog. ‘Een team waarin iedereen bijdraagt. We weerstaan alle bedreigingen: beschietingen, clusterbommen, kruisraketten, kamikaze-drones, blackouts en kou. We zijn sterker dan dat. We zijn niet verslagen. En we zullen er alles aan doen om dit jaar de overwinning te behalen.’