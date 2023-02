Groenewegen wint in massasprint vijfde etappe van UAE Tour, Evenepoel blijft leider

Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) heeft de vijfde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. Na een saaie en vooral trage etappe haalde Groenewegen het in een massasprint over de volledige breedte van de weg met wel zeven renners op één lijn. Remco Evenepoel blijft leider.

Het duurde bijzonder lang voor de vlucht van de dag tot stand kwam. Even probeerden Nederlanders Lennard Hofstede van Jumbo-Visma en Jan Maas van Jayco AlUla het, maar zij werden al snel weer ingerekend. Vervolgens bleef het bijzonder rustig. Niemand leek zin te hebben in wat ‘verloren inspanningen’ met een wellicht onvermijdelijke massasprint in het verschiet. Het peloton reed aan een slakkengangetje met een gemiddelde van maar iets boven de 30 kilometer per uur.

Met iets meer dan honderd kilometer te gaan kwam er dan toch schot in de zaak. Marathon­man Thomas De Gendt en Louis Vervaeke waren de Belgen van dienst. Ook Josef Cerny en Geoffrey Bouchard gingen mee. Cerny won de tussensprint, maar besloot dan net zoals zijn ploegmaat Vervaeke op het peloton te wachten waarin kopman Remco Evenepoel zich schuilhield. Ook Bouchard gaf het op en zo zat De Gendt plots alleen.

Zijn voorsprong klom tot bijna drie minuten. Dat vonden de sprintersteams voldoende en zo vloog de tijd eraf. De Gendt passeerde ook aan de volgende tussensprint als eerste, maar in het peloton piloteerde Tim Merlier de rode leiderstrui. Evenepoel kaapte zo sluw twee extra seconden mee voor het algemeen klassement.

Aangekondigde sprint

De Gendt begreep dat er op zijn eentje niets te beginnen viel tegen de vele ploegen die mikten op een massasprint en liet zich inrekenen op twintig kilometer van de streep.

Zo rustig als het tot dan ging, zo hard ging het vanaf dat moment. Bora-Hansgrohe en EF Education EasyPost probeerden de boel op de kant te zetten en dat lukte ook even. Grootste slachtoffer? Lucas Plapp, de nummer twee in het klassement, had zich laten verrassen en leek kostbare tijd te gaan verliezen. Leider Evenepoel zag het graag gebeuren, maar de groep met Plapp kwam weer terug.

En zo werd het dan toch de verwachte massasprint tussen alle sprintkanonnen. En wat een sprint werd het: over de volledige breedte van de finishstrook sprintten alle toppers zij aan zij. De Nederlander Dylan Groenewegen bleek de snelste. Fernando Gaviria werd tweede, Sam Bennett derde. Tim Merlier eindigde op de vijfde plaats. Remco Evenepoel blijft leider in de UAE Tour.