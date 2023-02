Union Berlin wordt de volgende tegenstander van Union in de Europa League

Union Saint-Gilloise moet het in de achtste finales van de Europa League opnemen tegen Union Berlin. De twee ploegen kwamen elkaar al tegen in de poulefase.

Union moet het opnemen tegen Union. Union Berlin weliswaar, de Duitse ploeg waar ze ook in de groepsfase al tegen speelden. Toen won Union de uitmatch in Berlijn met het kleinste verschil, bij de terugmatch in Leuven pakten de Berlijners de drie punten. Het was de enige match in de Europa League die de Brusselse ploeg verloor, Union was al zeker dat het groepswinnaar was.

Als reekshoofd is Union er al ­zeker van dat het de heenwedstrijd (9 maart) op verplaatsing speelt en de terugwedstrijd (16 maart) ­afwerkt in het Lotto Park, het stadion van Anderlecht. Het ­eigen Joseph Mariënstadion ­voldoet niet aan de eisen van de Uefa en om organisatorische ­redenen wijkt Union niet meer uit naar Leuven, waar de groepsfase werd afgewerkt.

De andere affiches in de Europa League

Sevilla FC - Fenerbahce

Juventus - FC Freiburg

Bayer Lerverkusen - Ferencváros

Sporting CP - Arsenal

Manchester United - Real Betis

AS Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord