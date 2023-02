Laagje sneeuw bedekt Hollywood-letters

Het sneeuwt in Californië, en zelfs in het zuiden van de staat is er een wit laagje gevallen. Vandaag en morgen wordt er voor de regio zwaar winterweer verwacht.

‘Ik heb alles al gezien, maar dit was toch een verrassing vanochtend’, zei de 59-jarige Jeff Zarrinnam tegen de Los Angeles Times nadat hij er donderdagochtend (lokale tijd) een kleine sneeuwbal had gerold aan de voet van het Hollywood Sign. Zarrinnam is voorzitter van de stichting die de iconische letters in de heuvels rond Los Angeles beheert. ‘Sneeuw hier is uiterst zeldzaam.’

De nationale weerdienst van de Verenigde Staten bevestigde dat er sneeuw was gevallen op Mount Lee, waar de letters op staan. Er werd sneeuw verwacht tot op ongeveer vijfhonderd meter, net onder de hoogte van het Hollywood Sign. Ondanks de koude temperaturen voor de regio, smolt de sneeuw er vrij snel.

De kans is wel groot dat er nog sneeuw bij valt, want volgens de weersvoorspellingen trekt er vrijdag en zaterdag een sneeuwstorm over Zuid-Californië. Overheidsdiensten waarschuwen voor regen, hagel en sneeuw, en de overlast die dat met zich mee kan brengen. Het is geleden van 1989 dat er in de streek rond Los Angeles een waarschuwing voor een sneeuwstorm werd uitgestuurd.

Foto: AP

‘Tussen donderdagavond en zaterdagochtend verwachten we een storm met meer sneeuw dan we in recente decennia over ons kregen’, zegt weerman David Sweet tegen de LA Times. De meeste sneeuw zal in de heuvels en bergen vallen, maar rukwinden en lage temperaturen zullen ook het centrum van Los Angeles treffen. ‘Zaterdag wordt een wilde dag met bliksem, donder, hagel en graupel’, zei Sweet. Graupel zijn bevroren sneeuwbolletjes.

Sierra Nevada

In noordelijk Californië is er op sommige plekken al een wit tapijt gevallen. Zeker in de meer bergachtige streken, zoals de Sierra Nevada, zijn ze er koude temperaturen en winterse neerslag gewoon. Maar deze keer valt de sneeuw ook in lager gelegen gebieden, waaronder het Del Norte County. Daar sloten de scholen donderdag. ‘Dit is de eerste sneeuwdag in de 31 jaar dat ik hier werk’, zei assistent-directeur Jeff Napier.

Door het winterweer raakt het verkeer hier en daar in de knoop, met soms zware ongevallen tot gevolg. In de buurt van Los Angeles vond er een kettingbotsing plaats waarbij twintig voertuigen betrokken raakten. Acht mensen moesten naar het ziekenhuis.