Met een ‘speciale militaire operatie’ om buurland Oekraïne te ‘demilitariseren’ en ‘denazificeren’ stuurt de Russische president Vladimir Poetin op 24 februari 2022 tienduizenden soldaten de grens over. Wat volgt, is een jaar van chaos, ontbering en vernieling.

Opgelet: bepaalde beelden kunnen als schokkend ervaren worden

De verwachte blitzkrieg blijft uit: de grote steden houden stand, en Poetins grondtroepen maken minder vooruitgang dan gepland. Zowel in het noorden, het oosten als in het zuiden worden onophoudelijk Oekraïense doelwitten bestookt.

1,2 miljoen vernielde gebouwen

In de havenstad Marioepol is de schade enorm. De strategisch gelegen stad wordt al snel na de invasie belegerd door Russische soldaten die er langzaam de strop aanhalen. De beelden van een gebombardeerd kinderziekenhuis en de evacuatie van een hoogzwangere vrouw, gaan begin maart de wereld rond. ‘Ze hebben duidelijk bevel gekregen om Marioepol te gijzelen, te tarten, aanhoudend te bombarderen en te beschieten’, zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski een dag later.