BASF schrapt 3.300 banen: ‘Overregulering belemmert marktgroei’

Het Duitse chemieconcern BASF gaat voornamelijk in Duitsland banen schrappen. Voor de productie van ammoniak kijkt het vooral naar Antwerpen.

Om te beginnen zal BASF zowat 2.600 banen schrappen in niet-productieafdelingen. De helft van de kostenbesparingen moet komen van de BASF-site in het Duitse Ludwigshafen.

Op dezelfde site zullen ook zowat 700 jobs verdwijnen bij de productie. BASF wil er een ammoniakfabriek sluiten. ‘De capaciteit van de ammoniakfabriek in Antwerpen is voldoende om de toekomstige vraag in Europa op te vangen’, klinkt het. De betrokken productiemedewerkers zouden wel elders in het concern aan de slag kunnen.

De maatregelen moeten leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van samengeteld 700 miljoen euro.

‘De competitiviteit van Europa lijdt in toenemende mate onder overregulering, trage en bureaucratische vergunningenprocedures en vooral hoge kosten voor de meeste prductiefactoren’, zegt BASF-topman Martin Brudermüller in een persbericht. ‘Dat alles heeft de marktgroei in Europa al getemperd in vergelijking met andere regio’s. Hoge energieprijzen zetten nu een extra demper op de winstgevendheid en de competitiviteit in Europa.’