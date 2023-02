Angèle en Tamino klimmen samen naar de maan in nieuwe videoclip

Ze zongen het al samen op zijn plaat, en tijdens haar optreden in het Sportpaleis. Nu lossen Angèle (27) en Tamino (26) hun duet ‘Sunflower’ ook als single.

En daarbij hoort een opvallende videoclip, waarin de goudhaantjes naar de maan klimmen, verliefd worden en het sprookje eindigt wanneer Tamino ­terug naar de aarde valt. De clip is gebaseerd op De afstand tot de maan van de Italiaanse schrijver Italo Calvino.

‘Sunflower’ staat op ­Tamino’s bejubelde tweede plaat Sahar en is zijn eerste samenwerking met Angèle. In december zongen ze het liedje samen in het Sportpaleis tijdens ­Angèles show. Mogelijk doen ze dat nog eens over op 23 maart, tijdens Tamino’s concert in Vorst Nationaal.