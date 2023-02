Peking komt met ‘twaalfpuntenplan’ voor oorlog in Oekraïne

De Chinese regering heeft Moskou en Kiev vrijdag, een jaar na het begin van de Russische invasie in Oekraïne, opgeroepen de dialoog te hervatten.

‘Alle partijen moeten Rusland en Oekraïne steunen om in dezelfde richting te werken en de directe dialoog zo snel mogelijk te hervatten’, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zowel Rusland als Oekraïne opriep om aanvallen op burgers en burgergebouwen te vermijden.

Het ministerie zei verder ook dat ‘kernwapens niet mogen worden gebruikt’ en dat er geen kernoorlog gestart mag worden. ‘De dreiging met of het gebruik van kernwapens moet worden bestreden’, staat te lezen in een twaalfpuntenplan.

De lijst die China presenteert bevat voorts het tegengaan van sancties die niet door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. Ook moet er een verbod komen op de ontwikkeling en het gebruik van biologische wapens. Daarnaast wil China dat de veiligheid van kerncentrales gewaarborgd wordt. Volgens China mag de veiligheid van een land ook niet ten koste gaan van de veiligheid van andere landen. Dialoog en onderhandelingen zijn dan ook de enige uitweg uit de Oekraïne-crisis, meent het.

‘Goed dat China over Oekraïne praat’

De Oekraïense president Zelenski zei donderdag dat hij geen Chinees vredesplan had gezien en Peking wilde ontmoeten over hun voorstel alvorens het te beoordelen. ‘Ik denk dat het in het algemeen een heel goed gegeven is dat China over Oekraïne is begonnen te praten en enkele signalen heeft uitgestuurd’, zei Zelenski. ‘We zullen een aantal conclusies trekken nadat we de details hebben gezien van wat ze bieden. We zouden graag een ontmoeting met China hebben.’

De oorlog is een gevoelige kwestie voor Peking, vanwege de sterke diplomatieke en economische banden met Moskou, die worden versterkt door een gemeenschappelijk belang om tegenwicht te bieden aan de VS. China zei eerder deze week nog ‘zeer bezorgd’ te zijn over het conflict ‘dat escaleert en uit de hand loopt’.

China, dat officieel neutraal is, roept op tot respect voor de soevereiniteit van staten, waaronder Oekraïne, terwijl het er bij de internationale gemeenschap op aandringt rekening te houden met de veiligheidsbelangen van Moskou. De westerse druk op China neemt echter toe. Zo uitte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken recentelijk nog zijn bezorgdheid over het feit dat China zou overwegen wapens aan Rusland te leveren.