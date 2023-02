De terugkeer van Xink was naast meezingen met ‘De vriendschapsband’ ook ‘alles kapot’ moshen. Die twee gezichten van Xink versmolten donderdagavond tot een energiek geheel dat meer was dan een nostalgisch weerzien.

Afhankelijk van welk punt je wil maken, werkt nostalgie in cyclussen van twintig of dertig jaar. Niet onlogisch dus dat deze reünie er twintig jaar na de Eurosong for Kids-deelname nu Sportpladijs-gewijs ...