Werkweek eindigt met wolken en regen

Vrijdagochtend neemt de bewolking toe en volgt wat regen vanaf het noorden. In de Ardennen is wat smeltende sneeuw of sneeuw mogelijk.

We krijgen temperaturen tussen 3 en 8 graden, meldt het KMI.

Vooral in het noorden en het oosten van het land is de regen namiddag intenser. Vrijdagavond en -nacht zijn er meer opklaringen, maar in het oosten en aan de kust kunnen nog buien vallen. De minima liggen tussen -1 en 2 graden.

Zaterdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met voorjaarsbuitjes in Laag-België en buien van smeltende sneeuw in de Ardennen. In de Hoge Venen kan zelfs een dun sneeuwlaagje gevormd worden. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden, aan zee kan het krachtig waaien.

Zondagochtend vriest het overal, behalve aan zee. Het wordt wel meteen op de meeste plaatsen zonnig. Later overdag verschijnen er wat wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De maxima liggen rond of net onder het vriespunt in de Hoge Venen, elders wordt het tot 6 graden. Door een matige en later matige tot vrij krachtige wind uit noordnoordoost tot noordoost voelt het wel enkele graden kouder aan.

Maandag en dinsdag beloven zonnige dagen te worden, maar lijkt het wel frisser te worden.