Rusland stuurt capsule naar ISS voor reddingsmissie

Rusland heeft donderdagavond vanuit Kazachstan een Sojoez MS-23 capsule gelanceerd voor een reddingsmissie naar het internationale ruimtestation ISS. Het onbemande ruimtevaartuig is de vervanger voor een kapotte capsule die aan het ISS gekoppeld is en zal op termijn twee Russische kosmonauten en een Amerikaanse astronaut veilig terugbrengen naar aarde.

Op dit moment is de MS-22 nog aan het ruimtestation gekoppeld, maar deze capsule werd in december geraakt door een zogeheten micrometeoriet. Uit het lek dat hierdoor ontstond liep koelvloeistof de ruimte in, waardoor het vaartuig niet meer geschikt was om bemanning terug naar aarde te brengen. Rusland besloot hierop een vervangende Sojoez te sturen, die donderdagavond is gelanceerd.

De capsule moet zondag bij het ISS aankomen. Het ruimtevaartuig steeg op vanaf een lanceerbasis in Bajkonoer, met aan boord 430 kilogram vracht, zoals medische apparatuur en apparatuur voor wetenschappelijke experimenten.

Vanwege de defecte capsule werd de ruimtemissie van de Amerikaan Frank Rubio en de Russen Sergei Prokopiev en Dmitri Peteline verlengd tot september, waardoor zij uiteindelijk bijna een jaar in de ruimte zullen hebben verbleven. Normaal gesproken blijven astronauten zes maanden op het ISS.

De beschadigde Sojoez komt eind maart onbemand terug naar de aarde, zodat ingenieurs hem kunnen onderzoeken. De MS-23 werd voor de lancering uitgebreid onderzocht op fabricagefouten, maar die werden niet gevonden.