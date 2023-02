AA Gent overleeft net als Anderlecht strafschoppenreeks en plaatst zich voor 1/8ste finales, met Davy Roef als held

AA Gent stoot door naar de 1/8ste finales van de Conference League. Het klopte Qarabag na penalty’s.

Dag op dag zes jaar geleden, op 23 februari 2017, voltrok zich in Wembley een Gents sprookje. In de 1/16de finales van de Europa League stuntten de Buffalo’s toen tegen Tottenham in de Europa League. Zes jaar later stond Gent opnieuw voor een zware taak: de 1–0-nederlaag van de heenwedstrijd ophalen tegen het stugge Qarabag. Dit keer met een plaats voor de 1/8ste finale van de Conference League als inzet.

Na enkele minuten kon het al boeken toe zijn voor AA Gent. Mustafazade kon helemaal vrij een voorzet richting doel koppen. De lat bracht redding voor de Buffalo’s, die met de schrik vrij kwamen. Maar net zoals in de heenwedstrijd begon Gent niet scherp genoeg aan de match.

Qarabag kwam vinniger voor de dag en was steviger in de duels, terwijl de thuisploeg grossierde in slechte passes. Ook in tweede helft was het Qarabag dat het ­beste uit de kleedkamer kwam, maar naarmate de wedstrijd ­vorderde, kregen we toch een ­ander Gent te zien. Fofana toonde zich bedrijvig en Gent versierde zowaar eens een echte kans.

Het geloof begon te groeien. De inzet loonde, want invaller Gift Orban zette dan toch de 1–0 op het scorebord. De winteraanwinst kreeg aanvankelijk nog rust, maar ook als invaller toonde de 20-jarige Nigeriaan zich van goudwaarde.

Gent zakte daarna weer in en zo kwamen er verlengingen. Het extra halfuur was een heuse slijtageslag voor AA Gent, maar de ­spelers sleurden zich erdoor. Doelpunten vielen er niet meer en dus mocht Davy Roef zich ­tonen ­tijdens de strafschoppenreeks. Ongetwijfeld een van de redenen waarom coach Hein Vanhaezebrouck opnieuw voor hem had gekozen. Roef, de penaltyheld van de bekerfinale vorig jaar, stopte in de heenwedstrijd nog een strafschop en deed dat kunstje nu nog eens over. Hij stopte de vierde penalty en dat volstond.