Fietsers aan het woord: ‘Ik ervaar tijdens elke rit dat ik de zwakke weggebruiker ben’

Leo Verstrepen (65)

‘In april vorig jaar ben ik op de Zeelaan in Bredene aangereden door een auto die van rechts kwam. Eerlijk: ik was in fout. Op het fietspad stonden haaientanden, dus ik had voorrang moeten geven. Maar de regels op die weg zijn zo ingewikkeld. Zowel ikzelf als de man uit Luik die mij aanreed, was helemaal in de war. Op die Zeelaan zijn de ­regels aan elk kruispunt anders. De ene keer heb je voorrang, de volgende keer niet, terwijl die kruispunten er identiek uitzien. Nu was ik in fout, als ik honderd meter ­verder exact hetzelfde had gedaan, was ik in mijn recht geweest. Ook aan de A12 in Aartselaar, waar ik woon, is het op elk kruispunt ­anders. Soms mag je als fietser in één keer oversteken, soms moet je in het midden wachten. Hoeveel mensen zich daar vergissen! Waarom zorgen “ze” niet voor wat meer uniformiteit?’

‘Bij mijn aanrijding in Bredene kwam ik met mijn hoofd in de ­autoruit terecht. Ik kreeg glas in mijn achterhoofd en hield er een whiplash aan over.’

Else Geets (50)

‘Ik rij altijd heel bewust binnendoor naar mijn werk in Kessel-Lo, zodat ik niet veel auto’s tegenkom. Ik rij met een elektrische fiets. Op een smal fietspad op een brug wilde ik een vrouw voorbijsteken. Ik zag dat ze niet zo standvastig reed, maar toen ze naar rechts ging, zag ik mijn kans. Ze schrok en trok aan haar stuur, waardoor onze sturen in elkaar haakten en we samen ­omvielen. Volgens de politie was dat fietspad breed genoeg om in te halen. Maar de snelheden tussen gewone fietsen, elektrische fietsen en speedpedelecs lopen zo uiteen dat er veel inhaalbewegingen zijn, en daar is onze infrastructuur echt niet op voorzien.’

‘Ik kwam met mijn ribben op de stoeprand terecht en met mijn hoofd op de weg. Ik had veel geluk dat er niet net een auto voorbijkwam. Ik kwam pas weer bij ­bewustzijn in de ambulance. Ik had onder meer een schedelbasisfractuur en ondervind tot op vandaag geheugenproblemen.’

Jacques Storme (69)

‘Van enkele minuten voor mijn ­ongeval tot twee dagen daarna ­herinner ik me niets. Alleen uit het politieonderzoek en uit de getuigenis van een vrachtwagenchauffeur die achter mij reed, weet ik dat de autobestuurder die mij langs achteren opschepte op een rond punt in Poperinge op haar smartphone aan het kijken was. Ik heb ze nog nooit geteld, maar ik zie toch vaak bestuurders op hun gsm kijken.’

‘Ik reed met een racefiets in het midden van de weg. Dat doe ik ­altijd: om me groot te maken. Aan de rand voel ik me onveiliger en ben ik bang dat ze mij niet zien. Ik ervaar bij elke rit dat ik de zwakke weggebruiker ben.’

‘Vier gebroken ribben, een ontwricht sleutelbeen, een schedelbreuk en een hersenbloeding hield ik eraan over. Een klein zetje meer had dodelijk kunnen zijn. Ik heb nog geluk gehad.’

Katrien (37)

‘Zeker twee keer per jaar kom ik met de fiets in Brussel in situaties terecht waarvan ik denk dat ik ze niet zal overleven. Eind vorig jaar stonden mijn dochter en ik vast tussen de auto’s, pal in de avondspits. Ik zei net nog dat we beter een andere route hadden gekozen, toen een auto op ons inreed. De ­bestuurder zat naar zijn eigen kind op het voetpad te kijken, hij had ons gewoon niet gezien. Ik was ­razend, omdat het zo vaak gebeurt. Ik zie voortdurend bestuurders niet opletten, op hun gsm kijken. Of zelfs zware overtredingen ­begaan: tegen 80 kilometer per uur voorbijsteken in een zone 30 of ­inhalen in een smalle straat, waardoor ze recht op ons afkomen. Er is zoveel gejaagdheid.’

‘Omdat die auto stapvoets reed, hield mijn dochter er lichamelijk weinig aan over. Behalve dan, opnieuw, meer angst om te fietsen in onze stad.’

Jelle Vanderstraeten (45)

‘In Genk, waar ik woon, worden de laatste tijd meer en meer kruispunten rood geschilderd – om aan te geven dat fietsers daar voorrang hebben. Maar bij nat weer worden die spekglad. Ik wou onlangs een bocht naar rechts maken, maar ik gleed gewoon weg. Ik weet niet wie dat schilderen ooit een goed idee heeft gevonden. Ik hield er een ­gekneusde elleboog aan over. ­Gelukkig had ik een helm op. Mijn hoofd kwam hard tegen het asfalt terecht.’

Eddie De Block (75)

‘Enkele weken voor Kerstmis fietste ik naar mijn werk in Brussel. Het verkeerslicht sprong op groen en ik stak over, maar een onoplettende jongeman op een deelstep zag mij niet. Hij kon nog net van zijn step springen, maar die reed tegen mij aan en kwam tussen de wielen van mijn fiets terecht. Ik viel op de grond, de mensen op straat hielpen me recht. Die jongen was al te laat op school en moest zich haasten, zei hij.’

Eddie: gekneusde heupen. Sebastian Steveniers

‘Ik maak me zorgen over de ­hoeveelheid elektrische steps in de hoofdstad, en vooral over hoe ­roekeloos daarmee gereden wordt. De verkeersregels worden genegeerd, ze kijken niet naar het rode licht. Ik was er drie weken niet goed van, en hield aan die step twee ­gekneusde heupen over.’

Liliane Defossez (55)

‘Ik had net boodschappen gedaan en reed terug via de Vindictivelaan in Oostende. En hoewel ik weet dat ik daar heel goed moet opletten, is het toch gebeurd: ik reed tegen een openslaand portier aan. Dat is echt geen fijne laan om te fietsen: links van het fietspad rijden de auto’s en rechts staan ze geparkeerd. Ik ben bang om er te fietsen. Ik ging echt niet te snel, want ik had zware boodschappentassen aan mijn fiets, maar toch kon ik niet veilig stoppen. Gelukkig hield ik er ­alleen een blauwe plek aan over.’

Liliane: een blauwe plek. Sebastian Steveniers

‘De man in die auto was erg ­geschrokken, hij wou me zelfs een koffie betalen. Ik zei dat hij het kon goedmaken door te beloven dat hij de volgende keer de dutch reach zou gebruiken bij het uitstappen. Ik ben in zijn wagen gaan zitten en heb het gedemonstreerd. In plaats van met je linkerhand de deur te openen, gebruik je je rechterhand. Dat dwingt je om in de spiegel te kijken. Hij heeft beloofd dat hij dat voortaan zou doen.’