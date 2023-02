Anderlecht vindt zichzelf terug in Europa

Het kostte zweet en meeval, maar Anderlecht staat opnieuw in de 1/8ste finales van een Europese beker. De geplaagde topclub rekende na verlengingen en penalty’s af met de Bulgaarse kampioen Ludogorets, met dank aan keeper Bart Verbruggen.

Tot zondag, wanneer het in de ‘clásico’ Standard ontvangt, loopt Anderlecht op wolkjes. Na veel strijd en winst met penalty’s staat het bij de beste zestien in de derde Europese beker. Vrijdag wordt geloot in Zwitserland en mag Anderlecht zich opnieuw in de status van leidende club van het land wentelen.

Anderlecht-coach Brian Riemer moest een nieuwe defensieve puzzel leggen. Bovenop de schorsing van Amir Murillo was Zeno Debast op de laatste training uitgevallen met een blessure. Riemer zette Killian Sardella centraal in de verdediging naast Vertonghen en speelde Kristian Arnstad op de rechtsachter uit. Een opdracht waar de jonge Noor een hele partij mee worstelde, maar uiteindelijk weg mee kwam.

Net als in de heenwedstrijd begon Ludogorets het best. Na een snelle aanval over rechts kreeg Bernard Tekpetey de kans om aan de tweede paal de 0-1 te maken, maar de Ghanees miste zijn controle. Niet voor het eerst kwam Anderlecht goed weg in de beginfase van een spelperiode.

Het werd nog beter voor de thuisploeg toen het bij zijn eerste kans kon scoren. Francis Amuzu kon na een serie overstapjes de bal voor brengen, Islam Slimani trapte naar de verkeerde kant van het doel, maar zag tot zijn grote vreugde zijn schot via de centrale verdediger Franco Russo in doel verdwijnen. In geheel eigen wijze bewees de Algerijnse lastminute-aankoop zijn waarde voor Anderlecht.

De 1-0-voorsprong gaf Anderlecht moed en hoewel het moest uitkijken voor de scherpe Bulgaarse counters, liet paars-wit enkele kansen de alarmbellen afgaan in de aanvallende zestien. De beste kans was voor Mario Stroeykens, die door een opnieuw bedrijvige Slimani werd aangespeeld. De Anderlecht-youngster vond doelman Sergio Padt (ex-Gent) op zijn weg.

Met één voet op het gaspedaal en één voet op de rem ging Anderlecht ook na rust op zoek naar de 2-0. Maar het was opnieuw Ludogorets dat het best begon en kansen kreeg via aanvoerder Anton Nedyalkov (kopbal naast) en een schot voorlangs van de gevaarlijke Braziliaanse spits Igor Thiago.

De spanning steeg en het werd de spelers van Anderlecht even te machtig toen de Duitse ref Daniel Siebert balvoordeel gaf in plaats van de thuisploeg een vrije trap op een gunstige plaats te schenken. Lior Refaelov, die zich vlakbij aan het opwarmen was, liep kwaad het veld op en kreeg prompt geel onder de neus. Uiteindelijk zou Brian Riemer de Israëliër pas vlak voor het einde van de regulier tijd tussen de lijnen brengen.

Toch zou Anderlecht de 2-0 maken. Na een goeie Brusselse aanval speelde Islam Slimani de bal knap af met de borst, de opgerukte Yari Verschaeren raakte de bal niet vol maar wist Sergio Padt toch te verrassen. De bal botste via de Nederlandse doelman in doel.

Met de virtuele kwalificatie op het bord begon de sfeer uit de grote Europese avonden opnieuw te leven op Anderlecht. De volle drie minuten. Toen mocht Kiril Despodov voorzetten voor Ludogorets en scoorde de Braziliaan Thiago de 2-1. De afgeschafte regel van het doelpunt op verplaatsing hield Anderlecht in de match.

Brian Riemer bleef zijn ploeg tot voorzichtigheid aanmanen. Na de vervanging van Amuzu door Nilson Angulo gingen ook de twee andere aanvallers, Islam Slimani en Mario Stroeykens, naar de kant. Benito Raman ging samen met Dreyer als diepst uitgespeelde man spelen. Eén keer probeerde hij het van ver, zijn poging belandde op de dwarsligger.

Tussen hoop en vrees ging Anderlecht de verlengingen in. Opnieuw kwam er een verwittiging van Ludogorets, maar Kiril Despodov, een van de beste Bulgaarse bezoekers, miste voor een bijna leeg doel. Anderlecht nam opnieuw over en toen Jakub Piotrowski werd uitgesloten met een tweede gele kaart drukte het de bezoekers steeds verder achteruit. Maar Anderlecht was ondanks het overtal ook moegestreden en alleen Lior Refaelov kon nog dreigen met schietkansen vanop afstand.

In de tweede verlenging bracht coach Riemer met Lucas Stassin nog een aanvallende tiener tussen de lijnen. Anders Dreyer kreeg nog een goeie schietkans, maar de wedstrijd kreeg de ontknoping die onvermijdelijk was: de loterij van strafschoppen in het Lotto Park.