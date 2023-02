Enkelband voor Qatargate-verdachte Francesco Giorgi

Francesco Giorgi, verdachte in de Qatargate-zaak mag zijn voorhechtenis voortaan thuis uitzitten met een enkelband. Dat heeft de raadkamer vanmiddag beslist.

Giorgio, partner van Europees parlementslid Eva Kaili, werd in december opgepakt tijdens het grote onderzoek naar corruptie door Qatar en Marokko. De man, zelf medewerker in het Europees parlement, zou een spilfiguur zijn in het verdelen van het corruptiegeld. In zijn huis en in een koffer werden honderduizenden euro aan cash gevonden. Giorgio werkte nauw samen met Pier Antonio panzeri , de spil in het corruptie schandaal die ondertussen spijtoptant is geworden. Panzeri en Eva Kaili zelf zitten nog altijd in de gevangenis.