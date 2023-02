Onderzoekers zijn erin geslaagd om in het weefsel van dieren een elektrode te laten groeien. Niet van stug metaal, maar met een flexibele, gelachtige consistentie. ‘Dit is een eerste stap naar een geheel nieuwe manier om weefsel en elektronica met elkaar te verbinden.’

Bij de behandeling van epilepsie- of parkinsonpatiënten via diepe hersenstimulatie worden vandaag elektroden operatief in de hersenen geïmplanteerd. De elektroden worden dan verbonden met een toestelletje ...