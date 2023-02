R.Kelly krijgt nog eens 20 jaar celstraf voor kindermisbruik

De Amerikaanse R&B-zanger R.Kelly is donderdag in Chicago veroordeeld tot 20 jaar cel. Die komt niet bovenop zijn eerdere straf van 30 jaar, maar zal ermee overlappen.

In september oordeelde een rechtbank in Chicago dat R. Kelly schuldig was aan het seksueel misbruiken van minderjarigen en het maken van beelden van seksueel misbruik van kinderen. De Amerikaanse R&B-zanger had in de jaren 90 onder meer drie video’s gemaakt waarin hij zijn toen 14-jarige peetdochter misbruikte. Donderdag kwam de jury in Chicago ook tot een vonnis over de straf die daarbij hoorde: 20 jaar cel.

Kelly kreeg eerder al dertig jaar cel opgelegd van een jury in Brooklyn, waar hij veroordeeld werd voor het leiden van een organisatie die als doel had (minderjarige) vrouwen te misbruiken.

In het nieuwe vonnis schuilt een meevaller voor de zanger van onder meer ‘I believe I can fly’: 19 van de 20 jaren cel komen niet bovenop zijn eerdere straf van 30 jaar, maar zullen ermee overlappen. In totaal hoeft de 56-jarige zanger dus maar één jaar langer in de gevangenis door te brengen. De openbaar aanklager had nochtans gevraagd om de nieuwe straf eraan toe te voegen, wegens het ‘gebrek aan schuldbesef’ van de zanger. Daar bracht Kelly’s advocaat tijdens de hoorzitting volgens de New York Times tegen in dat ‘hij waarschijnlijk toch zal overlijden in de cel.’

Ook in Minnesota loopt er nog een rechtszaak tegen Kelly voor zedenfeiten met minderjarigen die zich afspeelden in 2001. De zanger zit al sinds 2019 vast.