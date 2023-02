16-jarige opgepakt die plannen had voor terroristische aanslag

Een 16-jarige jongen is afgelopen vrijdag opgepakt omdat hij plannen had voor een terroristische aanslag. Dat is bevestigd door het Leuvense parket. ‘Er loopt onderzoek nadat info naar voren kwam over een jongen die een terroristische aanslag wou plegen’, zegt persmagistraat Sarah Callewaert. ‘Momenteel zijn er voorwaarden opgelegd door het jeugdparket.’

Afgelopen vrijdag is in het Leuvense een minderjarige jongen opgepakt die de bedoeling had om een terroristische aanslag te plegen. Die informatie verkreeg onze redactie en is bevestigd door persmagistraat Sarah Callewaert. ‘Het klopt dat er een onderzoek loopt naar een 16-jarige jongen, die de bedoeling had om een terroristische aanslag te plegen’, zegt Callewaert. ‘Gelet op het lopende onderzoek en de leeftijd van de verdachte, kan ik daar verder geen andere inhoudelijke info over kwijt.’

Volgens onze bron dicht bij het onderzoek zou het gaan over een jongen die zich bekeerd heeft tot de islam. Op zijn gsm zouden onder andere IS-video’s zijn aangetroffen, alsook filmpjes waarop hij katholieke kruisbeelden vernielt.

De jongen zou gesproken hebben over het maken van een TATP-bom. Dat is een springstof die kan gemaakt worden met huis-, tuin-, en keukeningrediënten. Dezelfde soort bom werd gebruikt bij de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. Bij de minste hitte of wrijving kan de bom ontploffen.

?Vrij onder voorwaarden

De Leuvense tiener had over zijn plannen gesproken met een leeftijdsgenoot uit Zemst, die zaterdag werd opgepakt. ‘We hebben inderdaad een huiszoeking laten uitvoeren bij een minderjarige uit Zemst’, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. ‘Hij mocht nadien beschikken omdat er onvoldoende elementen waren om hem iets ten laste te leggen.’

‘De jongen is voor de jeugdrechter verschenen en werd vrijgelaten onder voorwaarden’, zegt persmagistraat Callewaert over de jongen uit het Leuvense. ‘Hij staat onder toezicht van de sociale dienst.’ Het onderzoek van het Leuvense gerecht loopt ondertussen verder.