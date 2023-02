Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Geïsoleerd

In de federale regering is het soms een beetje eenzaam, maar Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout wil er daarom niet uitstappen, zo zegt hij in De Tijd. ‘Nee. Er wordt intern kritisch gedebatteerd over het regeringswerk rond migratie, maar ook rond energie. En ja, wij, groenen, voelen ons soms wat geïsoleerd in Vivaldi, omdat we blijkbaar de enigen zijn die nog aanstoot nemen aan zaken die vanuit het perspectief van de mensenrechten onaanvaardbaar zijn. Maar we voelen wel dat de druk die we al maandenlang uitoefenen op het asielthema, impact heeft. Om goed te slapen, zouden we naar de oppositie kunnen, maar daarmee zou niet één persoon een betere opvangsituatie krijgen. Bovendien ben ik niet in de politiek gestapt om mijn verantwoordelijkheid te ontvluchten.’

Kampioen!

Met 21 mandaten had geen enkele West-Vlaamse burgemeester in 2021 zoveel publieke verantwoordelijkheden als de Diksmuidse burgermoeder Lies Laridon (CD&V), zo becijferde de Krant van West-Vlaanderen op basis van de mandatenlijst van het Rekenhof. Voor elf ervan ontvangt ze een vergoeding, goed voor een jaarlijkse minimumvergoeding van 76.748 euro. ‘Ik ben niet alleen verkozen als burgemeester, maar ook als provincieraadslid’, reageert Laridon. ‘Daar hangen sowieso heel wat extra mandaten aan vast. En als je bezoldigde functies hebt, vind ik dat je ook onbezoldigde mandaten moet opnemen. Ik zou ervoor kunnen kiezen om dat niet te doen en zo uit het vizier van de pers te blijven, maar volgens mij is het belangrijk om je stad en provincie via die mandaten zo veel mogelijk te vertegenwoordigen en contacten te leggen. Zo kun je het meeste realiseren voor je eigen bevolking.’

Vivaldi 2?

Dat Groen in Vivaldi blijft, wil daarom nog niet zeggen dat Vaneeckhout dolenthousiast uitkijkt naar een heruitgave van de zevenkoppige coalitie na 2024. ‘Laat de kiezer eerst spreken. Het hangt vooral af van wat we het laatste anderhalf jaar nog presteren. Daarvoor moet de dynamiek snel beter worden. Met hoe het nu loopt, kun je niet geloofwaardig zeggen dat het na 2024 beter zal gaan met dezelfde partijen.’