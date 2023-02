Grootscheepse zoekactie naar dementerende vrouw in Limburg

De politie, brandweer, Cel Vermiste Personen zoeken in Maasmechelen met man en macht naar Emilia Chini, een 75-jarige dementerende vrouw die al sinds woensdag vermist is.

‘Dit zijn cruciale uren’, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen over zoekactie naar Emilia Chini (75). De dementerende vrouw is sinds woensdagmiddag vermist. Bovendien droeg ze geen jas toen ze verdween. Er werd een grote zoekactie op poten gezet: de Cel Vermiste Personen speuren samen de politie, de brandweer en met vrienden en familie de omgeving af. Er werden hondenteams en warmtedrones ingezet.

De dementerende vrouw, die luistert naar de roepnaam Emilietta, verdween woensdag rond 17 uur aan haar woning in de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk toen ze de vuilniszakken ging buitenzetten.

‘Voorlopig is er nog geen doorbraak”, zegt Bart Lepage van de Cel Vermiste Personen donderdagmiddag. ‘We zijn sinds gisteravond volop op zoek met twee speurhonden. Door de mist kon de helikopter van de federale politie tot nu toe niet ingezet worden en moesten we met drones zoeken. Maar vanaf 12.30 uur kunnen we de helikopter wel gebruiken.’

‘De zoektocht is momenteel een naald in een hooiberg. De vrouw is verdwenen op de grens van de bewoning en een uitgestrekte groene zone, en we hebben voorlopig geen aanknopingspunt. Tips zijn dus cruciaal. Daarom roepen we de omwonenden ook op om zeker hun tuinen, tuinhuizen en garages te controleren. Het zou kunnen dat de vrouw daar is gaan schuilen tegen de koude.’

Zonder jas in koude

Dat ze bij haar verdwijning geen jas droeg, maakt de situatie des te nijpender. ‘De lage temperaturen kunnen een grote impact hebben, zeker bij zo’n kwetsbaar persoon’, zegt Alain Remue. ‘De ouderdom speelt hierbij ook een rol. En er is natuurlijk het shockeffect wanneer de vrouw beseft dat ze helemaal alleen is. Tijd is dus essentieel in dit soort dossiers. Daarom worden alle grote middelen ingezet.’

Emilia Chini is 1,62 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft kort grijs haar en draagt een bril met bovenaan een roze randje. Op het moment van haar verdwijning had ze een blauwe jeansbroek, blauwe trui en donkergrijze pantoffels aan. Ze droeg geen jas. Wie informatie heeft over haar verdwijning, kan de politie contacteren via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300.