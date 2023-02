Zorgen over gezondheid Marokkaanse koning na afgelast staatsbezoek

Koning Mohammed VI van Marokko heeft een verkoudheid opgelopen en is door zijn arts geadviseerd om enkele dagen rust te nemen. Het koningshuis communiceert meestal karig, waardoor de geruchtenmolen over de gezondheid van de 59-jarige vorst op volle toeren draait. En niet alleen over zijn gezondheid.

Marokko heeft zich de afgelopen jaren sterk ingespannen om banden aan te knopen met andere Afrikaanse landen om de steun over het betwiste grondgebied van de Westelijke Sahara te versterken. In het Noord-Afrikaanse koninkrijk heeft de vorst nog altijd het laatste woord over alle belangrijke beslissingen. In die optiek zou Mohammed VI woensdag op reis vertrekken naar Senegal, maar daar zag hij om gezondheidsredenen vanaf. Vorige week was hij nog naar Gabon in Centraal-Afrika gereisd, maar sindsdien is hij niet meer in het openbaar verschenen.

De voorbije jaren waren er al vaker zorgen over de gezondheid van de koning. In 2018 liet het Paleis weten dat hij een hartoperatie had ondergaan, in 2019 zou hij een longinfectie hebben gehad en vorig jaar liep hij het coronavirus op. In augustus gonsde het van de geruchten toen op sociale media een filmpje circuleerde waarin Mohammed VI schijnbaar dronken door de straten van Parijs waggelde. Kroonprins Moulay El Hassan heeft zijn vader de voorbije jaren meermaals vervangen, ook tijdens buitenlandse reizen.

Verdwenen prinses

Mohammed VI staat sinds 1999 aan het hoofd van de langst regerende dynastie van de moslimwereld. De Alaoui-dynastie regeert sinds 1666 van vader op zoon over Marokko. Mohammed nam de troon over toen zijn autocratische vader Hassan II overleed aan een hartaanval. De populaire ‘M6’ bracht Marokko meer inspraak en een zichtbare modernisering, maar de sociale ongelijkheid blijft groot.

• De koning die de armen hoop bracht, maar geen rijkdom

De voorbije jaren waren er niet alleen geruchten over de gezondheid van de koning. Zijn vrouw, prinses Lalla Salma, met wie hij in 2002 trouwde en met wie hij twee kinderen kreeg, is sinds 2017 niet meer in het openbaar gezien. Dat voedt de geruchten dat het koningspaar gescheiden zou zijn, maar het koningshuis bevestigt dat niet.

De Marokkaanse koning is niet de enige vorst die deze maand in de lappenmand ligt. Zo stond woensdag voor de Deense koningin Margrethe een operatie gepland aan haar rug, was de Britse koningin Camilla ziek door een coronabesmetting en onderging de Zweedse koning Carl Gustaf maandag met succes een hartoperatie.