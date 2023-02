Van Eindhoven tot Rotterdam, Venlo en Amsterdam: steeds vaker worden in Nederland racistische leuzen geprojecteerd op gebouwen. Stilaan wordt duidelijk welke groepen en personen ervoor verantwoordelijk zijn.

Uitgedost in carnavalspakken lopen maandagavond jongeren in Eindhoven over straat, op het moment dat het gemeentekantoor opeens oplicht. ‘Alaaf namens Blank Nederland’, verschijnt in blauwe letters op ...