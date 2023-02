De Russische blitzkrieg draaide anders uit dan verwacht. Oekraïne houdt nu al een jaar stand en verbaast vriend en vijand. Hoe komt het dat de Oekraïners zo weerbaar zijn? Om een antwoord op die vraag te krijgen trok Weekblad-redacteur Kasper Goethals met fotograaf Gert Jochems naar Lviv.

Het fascisme, het communisme … Alle grote historische gebeurtenissen uit de twintigste eeuw hadden een grote impact op het leven in Lviv. Op het Lytjakivski-kerkhof liggen er honderdduizenden mensen begraven. Samen met Père Lachaise in Parijs is het daarmee het grootste en oudste nog functionerende kerkhof in Europa.

