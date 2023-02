Europa werd door de moderne mens gekoloniseerd met pijl-en-boog, suggereert de vondst van prehistorische pijlpunten in een Franse grot.

In de Mandrin-grot in het zuiden van Frankrijk hebben archeologen honderden steenflinters gevonden die mogelijk de vroegste pijlpunten waren die door moderne mensen in Europa werden gebruikt. De pijlpunten ...