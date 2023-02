Molano wint millimetersprint in UAE Tour

De Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) heeft donderdag de vierde etappe in de UAE Tour (WorldTour) gewonnen. Hij was de beste in een massasprint na 174 km tussen Al Shindagha en Dubai Harbour. Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) blijft leider.

De 28-jarige Molano haalde het in de sprint voor de Nederlander Olav Kooij (Jumbo - Visma) en de Australiër Sam Welsford (Team DSM). Het is voor de Colombiaan zijn eerste seizoenszege. Vorig jaar won hij de slotrit in de Ronde van Spanje.

Belgische kampioen Tim Merlier (Soudal - Quick Step), die de eerste etappe had gewonnen, kwam er niet aan te pas en werd pas negende.

De rit tussen Al Shindagha en de haven van Dubai leverde weinig animo op: er was amper wind en dus geen gevaar op waaiers in de woestijn, in tegenstelling tot de openingsdag. Drie aanvallers reden het grootste deel van de etappe voor het peloton uit: de Fransman Alex Baudin (AG2R Citroën) en de Italiaanse ploeggenoten Alessandro Tonelli en Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani).

Zoccarato kwam als eerste voorbij aan de twee tussensprints en Baudin nam een tijdje virtueel de rode leiderstrui van Evenepoel over, maar meer dan dat en de tv-publiciteit zat er niet in voor de drie vluchters: de sprintersploegen hielden de achterstand van het peloton beperkt tot zo’n drie minuten. Onder meer Lotto-Dstny, dat hoopte op succes voor Caleb Ewan, deed daarbij een flinke duit in het zakje. Toch zongen de vluchters het nog lang uit: iets minder dan drie kilometer voor de finish werden ze weer gegrepen.

Door de tegenwind werd het een aparte massasprint, waarin de organisatie van de spurtersploegen uitbleef en de Duitser Nikias Arndt in de slotfase nog een gaatje sloeg. Maar op de streep voerden uiteindelijk drie renners op één rij het peloton aan. Molano van thuisploeg UAE Team Emirates bleek met een late jump nipt de snelste en boekte zijn eerste zege sinds de slotrit van de Vuelta 2022.

Klassementsleider Evenepoel kende een probleemloze dag en behoudt zijn rode leiderstrui. In het klassement heeft hij nog steeds zeven seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Australiër Luke Plapp, en elf seconden op de Spanjaard Pello Bilbao.

Vrijdag volgt opnieuw een vlakke etappe tussen Al Marjan Island en Umm al Quwain (170 km). De vijfde UAE Tour eindigt zondag met de koninginnenrit naar de Jebel Hafeet.