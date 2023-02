De verbannen Russische filmcriticus Anton Dolin ziet dat het beroerd is gesteld met de Russische film. ‘Gelukkig snapt Poetin niks van cultuur.’

In eigen land is de Russische filmcriticus Anton Dolin (47 jaar, uit Moskou) een nationale beroemdheid, ook al woont hij sinds de invasie in Oekraïne in ballingschap in de Letse hoofdstad Riga. Als radiopresentator ...