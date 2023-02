Geboortecijfer in Zuid-Korea bereikt nieuw laagterecord

In geen enkel ander land worden zo weinig kinderen geboren als in Zuid-Korea. Vorig jaar daalde het geboortecijfer opnieuw. Dat stelt het land voor enorme sociale en economische uitdagingen.

Zuid-Korea had al het laagste geboortecijfer ter wereld, maar vorig jaar heeft het land zijn eigen laagterecord overtroffen, blijkt uit nieuwe cijfers van het nationale statistiekbureau. Er werden amper 249.000 kinderen geboren en daarmee is het aantal geboorten met nog eens 4,4 procent gedaald. Gemiddeld verwacht een vrouw in Zuid-Korea nu 0,78 kinderen. Vorig jaar was dat 0,81. Voor een stabiele bevolking heeft een land een geboortecijfer van 2,1 nodig, zonder immigratie.

Het geboortecijfer daalt in Zuid-Korea al sinds 2015. In 2020 registreerde het land voor het eerst meer sterfgevallen dan geboorten, een trend die zich sindsdien heeft voortgezet. In 2022 waren er ongeveer 372.800 sterfgevallen. Volgens deskundigen zijn de oorzaken onder meer de stijgende kosten voor levensonderhoud terwijl de lonen gelijk blijven. Daarnaast spelen veranderende opvattingen over het huwelijk, gendergelijkheid en een veeleisende werkcultuur een rol.

Meer dan babycheques

Met het laagste geboortecijfer ter wereld en een snel vergrijzende bevolking groeit de bezorgdheid over de druk op de Zuid-Koreaanse economie en het pensioenstelsel. Ook andere Aziatisch landen kampen met gelijkaardige problemen, denk maar aan China en Japan. Bovendien wordt de demografische crisis alleen maar erger.

De Zuid-Koreaanse regering gaf de afgelopen zestien jaar al 020 miljard euro uit om de bevolkingskrimp te counteren. Tevergeefs. Foto: reuters

De regering in Seoel probeert de bevolkingskrimp tevergeefs te counteren en gaf daar de afgelopen zestien jaar 200 miljard dollar aan uit. De overheid heeft het betaald vaderschapsverlof uitgebreid en deelde ‘babycheques’ uit voor jonge ouders, maar afgelopen september gaf president Yoon Suk-yeol toe dat financiële hulp alleen niet genoeg is om het probleem op te lossen.

Volgens deskundigen zou de overheid langdurig kindergeld moeten uitbetalen en sociale maatregelen moeten invoeren. Alleenstaande moeders hebben nog altijd een negatief imago in de Zuid-Koreaanse samenleving. Ook paren met niet-traditionele partnerschappen worden gediscrimineerd. Zuid-Korea erkent het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet en bemoeilijkt adoptieprocedures voor ongehuwde paren.

Lange weg

In een baanbrekende uitspraak heeft een hoge rechtbank in Seoel dinsdag nog geoordeeld dat een zorgverzekeraar de echtgenoot van een klant ook dekking moet geven. De maatschappij had de dekking ingetrokken toen ze ontdekte dat het koppel homoseksueel was. De mannen hielden in 2019 een huwelijksceremonie, maar het homohuwelijk wordt in Zuid-Korea niet erkend.

Activisten zeggen dat de uitspraak een sprong voorwaarts is voor lgbti-rechten in het land, ook al wordt de zaak nog aangevochten voor het Hooggerechtshof. Na de uitspraak stuurde Amnesty International een persbericht uit: ‘Er is nog een lange weg te gaan om een einde te maken aan de discriminatie van de lgbti-gemeenschap, maar deze uitspraak biedt hoop dat vooroordelen kunnen worden overwonnen.’