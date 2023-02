Podcast | Wie wint de Boon 2023? Ine Renson en Karel Verhoeven over ‘Wat we toen al wisten’ van Geert Buelens

Wie wint de tweede editie van de Boon, de Vlaamse literatuurprijs voor fictie en non-fictie? In deze podcast stellen we u wekelijks op vrijdag de vijf genomineerden voor. Deze aflevering gaat over ‘Wat we toen al wisten’ van Geert Buelens.





In haar legendarische ‘hoe durven jullie’-toespraak voor de Verenigde Naties verweet Greta Thunberg de wereld dat we al dertig jaar glashelder weten wat er aan de hand is. Thunberg onderschatte de vorige generaties. We weten het al vijftig jaar. 1972 was voor het ecologische bewustzijn een magisch jaar. Geert Buelens schreef er een boek over.

Bij de Boon 2023 hoort ook een publieksprijs. Wie die krijgt, beslist u. Stemmen voor uw favoriete boek kunt doen via standaard.be/deboon.

Gasten Ine Renson en Karel Verhoeven | Presentatie en redactie Guinevere Claeys

In deze praat Guinevere Claeys met haar gasten over de boeken die genomineerd zijn voor de Boon 2023.