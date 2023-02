Geen Tiktok meer voor ambtenaren Europese Commissie

De IT-afdeling van de Europese Commissie heeft alle personeel gevraagd om de app Tiktok van hun toestellen te verwijderen. De reden daarvoor is databescherming.

De ambtenaren van de Europese Commissie kregen donderdagochtend allemaal een mail met het verzoek om de app Tiktok, dat in Chinese handen is, van hun telefoons en andere toestellen te halen. Dat meldt de nieuwssite Euractiv.

‘Om de gegevens van de Commissie te beschermen en haar cyberveiligheid te vergroten, heeft de raad van bestuur van de Europese Commissie besloten om de Tiktok-applicatie op bedrijfsapparaten en persoonlijke apparaten die zijn geregistreerd bij de diensten voor mobiele apparatuur van de Commissie te schorsen’, citeert Euractiv de e-mail. De ambtenaren hebben tijd tot 15 maart om dat te doen. Voor wie Tiktok niet verwijdert, zullen de professionele apps zoals de e-mail van de Commissie en Skype for Business niet langer beschikbaar zijn.

Met de maatregel wil de Commissie zich beschermen tegen mogelijke bedreigingen van de cyberveiligheid, maakte Europees commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton bekend.

Tiktok reageert ontgoocheld op de beslissing van de Commissie, die volgens het bedrijf ‘misplaatst was en gebaseerd op fundamentele misvattingen’. ‘We hebben de Commissie gecontacteerd om dit recht te zetten en uit te leggen hoe we de data beschermen van de 125 miljoen mensen in de EU die elke maand gebruikmaken van Tiktok’, zei een woordvoerder nog.

Al verboden in VS

In november vorig jaar gaf Tiktok toe dat de persoonlijke gegevens van gebruikers wereldwijd toegankelijk waren in het Chinese hoofdkantoor. De bekentenis volgde op onthullingen van zakenblad Forbes dat de app werd gebruikt om journalisten te bespioneren.

De Verenigde Staten hebben het gebruik van Tiktok verboden op toestellen van personeel op het federale en staatsniveau. Bij het Europese verbod zou er geen druk vanuit de VS zijn geweest. Hoewel geen enkele Europese overheid het Amerikaanse voorbeeld heeft gevolgd, werd Nederlandse ambtenaren naar verluidt afgeraden de Chinese app te gebruiken.

Vorige maand had Tiktoks ceo Shou Zi Chew een ontmoeting met topambtenaren van de EU, die hem vertelden dat het bedrijf nog een lange weg te gaan had om hun vertrouwen terug te winnen.