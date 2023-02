Kwam de mysterieuze Japanse bol uit West-Vlaanderen?

De bol die aanspoelde op een Japans strand lijkt verdacht veel op een kunstwerk.

En plots lag hij daar. Niemand had hem uit de zee zien rollen. Maar toch lag hij daar: de bol. Geen mens wist waar hij vandaan kwam. Vast niet van Bol.com, daar in Hamamatsu. De politie kwam ter plekke en bakende meteen een veiligheidszone van 200 meter af. Mannen in speciale pakken kwamen hem met de grootste voorzichtigheid onderzoeken met röntgenstralen. Al snel bleek dat de bol hol was en dus niet kon ontploffen, maar de Japanse kustwacht en het ministerie van Defensie voeren toch verder onderzoek uit.

Watou, België. Foto: Filip Van Ongevalle

We kunnen hen misschien helpen, want de mysterieuze bol doet denken aan het kunstwerk Waarheen en dan terug van Luk Van Soom, dat in 2018 te bewonderen was op het Kunstenfestival Watou. In de catalogus werd het omschreven als een beeld ‘dat niet enkel van buitenaf gezien, maar ook van binnenuit beleefd kan worden’. En inderdaad: je kon er je hoofd insteken, zonder dat je daarvoor een speciaal pak moest dragen. ‘De akoestiek in de bol sluit de aardse wereld buiten. Het eindeloze universum openbaart zich’, zeiden de organisatoren ook nog. ‘Van Soom biedt de bezoeker enkele minuten van rust waarin hij kan ontsnappen aan de gevangenis van het aardse leven.’

We kunnen de Japanners dus geruststellen: de bol zal niet ontploffen, integendeel: als je hoofd op ontploffen staat, moet je het er gewoon eens insteken.