Putjes vullen. Een job waar normaal niemand echt voor staat te springen. Maar in Brakel is het een erezaak in de aanloop naar de wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad. ‘Als er zaterdag niemand lek rijdt in onze straten, dan hebben wij ons werk goed gedaan.’

De start van de Omloop Het Nieuwsblad ligt in Gent, de finish in Ninove. Maar het hart van de openingsklassieker ligt in het Oost-Vlaamse Brakel, met lastige stukken als Haaghoek en Leberg. De renners ...