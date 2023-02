David Bowie krijgt eigen museum in Londen

Goed nieuws voor fans van David Bowie: het Victoria and Albert Museum in Londen heeft het archief van de Britse rockster verworven en zal de aanwinst in 2025 tentoonstellen op een nieuwe locatie in Oost-Londen. Het Bowie-museum zal een ongekende kijk geven op het leven, werk en nalatenschap van de zanger.

De collectie die het V&A-museum kocht, omvat meer dan 80.000 brieven, songteksten, foto’s, stage designs, muziekprijzen en kostuums. Er zijn eveneens verschillende instrumenten van de muzikant bij, waaronder de Stylophone die hij bespeelde op zijn doorbraak-single Space oddity uit 1969.

In 2013 was er in het V&A-museum al een tentoonstelling over Bowie. Die krijgt nu een update. ‘Het is een geweldig cadeau’, zegt Kate Bailey, de senior curator die in 2013 aan de tentoonstelling David Bowie is …meewerkte. ‘Het archief schetst de hele carrière van Bowie en bevat onbetaalbare items van zijn allereerste dagen in de jaren 1960 tot en met zijn 24ste studioalbum The next day.’

Hoogtepunten

De tentoonstelling zal de werkwijze van de artiest belichten door de persoonlijke inzichten, handgeschreven teksten en dialogen met andere zangers die het archief bevat.

David Bowie als Ziggy Stardust. Foto: getty

Een ander hoogtepunt uit de collectie zijn de kostuums van Bowies alter ego Ziggy Stardust, ontworpen door Freddie Burretti in 1972. Ook de union jack-jas van de Britse ontwerper Alexander Mcqueen die Bowie droeg op de albumhoes van Earthling zal te bezichtigen zijn.

Daarnaast bevat de collectie ook Brian Eno’s EMS-synthesizer, gebruikt op de Bowie-albums Low en Heroes uit 1977 en voorbeelden van zijn ‘cut-up’-techniek voor het schrijven van teksten, waarbij bestaande teksten letterlijk in stukken werden gehakt om nieuwe betekenissen te genereren uit de herschikte stukken.

10 miljoen pond

De aankoop door het museum en de oprichting van het Bowie-centrum werden mogelijk gemaakt door de David Bowie estate en een donatie van 10 miljoen pond van de Blavatnik family foundation en Warner music group.

Foto: reuters

In een persbericht zei een woordvoerder van Bowies nalatenschap: ‘Nu het levenswerk van David Bowie deel uitmaakt van de nationale collecties van het Verenigd Koninkrijk, zal hij zijn terechte plaats innemen tussen de vele andere culturele iconen en artistieke genieën.’

Vanaf 2025 is de collectie te bekijken in het nieuwe ‘David Bowie centre for the study of performing arts’ in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen.