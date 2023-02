Tijdens een concert in Perth heeft Harry Styles meegedaan met een opmerkelijke Australische traditie: de ‘shoey’, oftewel drinken uit je schoen. ‘Dit is echt walgelijk’, zei de Britse zanger achteraf lachend. Styles is trouwens niet de eerste beroemdheid die zich aan een shoey heeft gewaagd. Kijk mee in bovenstaande video.