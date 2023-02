Gewezen Waalse minister Serge Kubla krijgt twee jaar voorwaardelijk voor omkoping en witwassen

De voormalige Waalse minister van Economie en ex-burgemeester van Waterloo Serge Kubla krijgt twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de omkoping van Congolese politici en het witwassen van geld. Dat heeft de correctionele rechtbank van Brussel donderdag beslist.

Kubla werd veroordeeld omdat hij als lobbyist voor het staalbedrijf Duferco in 2009 de voormalige Congolese premier Adolphe Muzito had omgekocht om de rechten te verkrijgen voor de exploitatie van een mijn.

De gewezen MR-minister werd hiervoor begin 2015 zelfs een tijdje opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Hij zou achteraf aan de gerechtelijke autoriteiten hebben toegegeven dat hij een enveloppe met 20.000 euro had overhandigd aan de echtgenote van de vroegere Congolese premier, toen die op bezoek was in Brussel. Volgens het openbaar ministerie was dit een voorschot op een bedrag aan smeergeld van 500.000 euro.

De Waalse liberaal zou bovendien een rekening in Zwitserland hebben geopend, waarop Duferco via een van zijn filialen commissies had gestort. Deze ‘consultatiekosten’ zouden in de honderdduizenden euro’s lopen. Kubla zou dat geld cash hebben afgehaald via een Luxemburgs filiaal van de Zwitserse bank. Kubla moet naast de voorwaardelijke gevangenisstraf ook een boete van 60.000 euro betalen en kijkt aan tegen een verbeurdverklaring van 600.000 euro.

Twee bestuurders van Duferco werden vrijgesproken van bepaalde aanklachten. Andere aanklachten die tegen hen liepen, zijn ondertussen verjaard, oordeelde de rechtbank.