Landbouwers trekken volgende week vrijdag naar Brussel

Land- en tuinbouwers uit heel Vlaanderen trekken op vrijdag 3 maart, met tractoren, naar Brussel om actie te voeren tegen het stikstofakkoord.

Verschillende landbouworganisaties melden het geplande protest, dat tot grote verkeershinder kan leiden. ‘De ambitie is om met duizend tractoren naar Brussel te trekken’, aldus Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

De land- en tuinbouwers – gesteund door Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS en Ferm voor Agrovrouwen – trekken aan de alarmbel wegens het stikstofakkoord. Het akkoord zoals het nu voorligt, veroorzaakt een ‘sociaaleconomisch bloedbad’ in de landbouwsector, waarschuwen ze. Ze eisen een grondige bijsturing ervan.

• Hoe Jambon de controle verloor over het stikstofdossier: ‘Als premier zou ik nu naar de koning stappen’

De landbouwers vragen ook dat het Vlaams Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) onmiddellijk wordt goedgekeurd. Zolang er geen duidelijkheid is over de regels die worden vastgelegd in dat GLB, kunnen landbouwers niet starten met hun veldwerkzaamheden en teelten.

Knopen doorhakken

Volgens de landbouwers moet de Vlaamse regering dringend knopen doorhakken. ‘We hebben de indruk dat er politieke spelletjes worden gespeeld, op de kap van de boeren’, aldus Vandamme.

Het ongenoegen bij de boeren over het stikstofakkoord in het bijzonder is groot, klinkt het. ‘Op het terrein voelen we een groot ongenoegen. Boeren willen massaal uit hun kot komen’, zegt de ABS-voorzitter. Meer praktische informatie over de actie op 3 maart volgt de komende dagen.