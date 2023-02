Verhalen Roald Dahl niet aangepast in Nederlandse vertaling

Uitgeverij De Fontein, die de boeken van Roald Dahl in het Nederlandse taalgebied uitgeeft, bevestigt dat het de vertalingen voorlopig niet zal aanpassen volgens de Engelse wijzigingen.

‘Uitgeverij De Fontein is van mening dat de geest van het werk van Roald Dahl beschermd moet blijven. Om die reden worden zijn teksten vooralsnog niet aangepast’, zegt Joris van de Leur, directeur-uitgever van De Fontein, in een verklaring aan de Nederlandse nieuwssite Nu.nl. ‘De herziening van de teksten van Roald Dahl is uitsluitend bedoeld voor de Engelstalige boeken in Groot-Brittannië.’

Puffin, de Britse uitgever van de boeken, maakte eind vorige week bekend dat verschillende passages in Dahls boeken worden veranderd zodat ze minder aanstootgevend zouden worden. Daarbij werden stereotype omschrijvingen vervangen door meer neutrale, maar die wijzigingen gelden dus enkel voor de oorspronkelijk Engelstalige teksten.

Daarmee bevestigt De Fontein wat de uitgeverij al verwachtte na de eerste berichten over de veranderingen. ‘Gelukkig hebben we zelf de vrijheid om te bekijken wat dit betekent’, verklaarde Van de Leur over de wijzigingen aan De Standaard. Op dinsdag liet de Franse uitgeverij van de werken van Roald Dahl ook al weten geen teksten te zullen aanpassen. Ook de Spaanse versie blijft ongewijzigd.

Volgens Nu.nl is het mogelijk dat de Roald Dahl Story Company, dat de erfgenamen van de schrijver verenigt, nog contact opneemt met De Fontein om te bespreken of er alsnog wijzigingen moeten gebeuren in de Nederlandstalige versies van Dahls boeken.