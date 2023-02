Pentagon publiceert foto van Chinese spionageballon

Het Pentagon heeft een foto vrijgegeven van de vermoedelijke Chinese spionageballon. Daarop is te zien hoe de ballon op 3 februari boven het Amerikaanse vasteland zweefde.

De foto is genomen vanuit de cockpit van een Amerikaans militair verkenningsvliegtuig. Een dag later schoot het Amerikaanse leger de Chinese ballon neer boven de Atlantische Oceaan voor de kust van de staat South Carolina.

Eind vorige week is de ballon teruggevonden. ‘Het grootste deel van de ballon, inclusief de lading, is geborgen’, zei Pentagon-woordvoerster Sabrina Singh woensdag. Ze wilde geen verdere details geven over de analyse van de brokstukken. Die analyse is in handen van de Amerikaanse federale politie FBI.

De VS beschuldigen China ervan de ballon te gebruiken om militaire installaties te bespioneren. Peking blijft erbij dat het om wetenschappelijk onderzoek ging, en dat de ballon per ongeluk van koers afraakte.

Het incident veroorzaakte extra spanningen in de al moeilijke relatie tussen de twee landen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en China’s topambtenaar voor buitenlands beleid Wang Yi ontmoetten elkaar afgelopen weekend in de marge van de Veiligheidsconferentie van München.