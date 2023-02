Israël voert luchtaanvallen uit op Gazastrook

Israël heeft donderdagochtend vroeg luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Eerder waren vanuit de Gazastrook raketten afgevuurd op Israël. Daarbij vielen geen slachtoffers.

Kort na 6 uur lokale tijd (5 uur Belgische tijd) steeg er zwarte rook op boven een van de beoogde locaties in het noorden van Gaza-stad. In een verklaring aan de pers zei het Israëlische leger enkele minuten later dat het ‘aanvallen uitvoerde in de Gazastrook’.

Eerder op de dag werden vanuit de Gazastrook raketten afgevuurd op Israël. Volgens Palestijnse getuigen was er sprake van minstens acht raketten. In een verklaring zei het Israëlische leger dat er zes raketten werden afgevuurd, waarvan er vijf zijn onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem en de laatste op een onbewoond gebied viel.

Woensdag zijn er bij een raid van het Israëlische leger in Nabloes, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, elf mensen omgekomen. Onder de dodelijke slachtoffers bevond zich een tiener van 16 jaar. Hij werd doodgeschoten, net als negen anderen mannen, allemaal tussen de 23 en 72 jaar oud. Het elfde dodelijke slachtoffer stierf later op de avond aan de gevolgen van het inhaleren van traangas. Minstens 82 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis met schotwonden.

Het Israëlische leger verklaarde dat het een ‘antiterroristische operatie’ had uitgevoerd waarbij ‘drie verdachten, die gezocht worden en betrokken zijn bij gewapende aanslagen op de Westelijke Jordaanoever en bij het plannen van aanslagen, werden geneutraliseerd’.