Brandbom naar pizzeria gegooid in Antwerpen

In de Antwerpse wijk Kiel heeft donderdagochtend een explosie plaatsgevonden in de Abdijstraat. Dat zegt de lokale politie. Vermoedelijk werd een soort brandbom gegooid naar een pizzeria. De schade is aanzienlijk.

De ontploffing heeft volgens de politie heel wat brand- en glasschade veroorzaakt aan het gebouw. Ontmijningsdienst Dovo en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse geroepen om de nodige vaststellingen te doen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er opnieuw sprake is van een link met het drugsmilieu, zoals bij tientallen eerdere aanslagen in het Antwerpse. De daders worden opgespoord.