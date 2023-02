Zacht maar wisselend bewolkt met soms buien

Het wordt donderdag wisselend bewolkt met kans op enkele buitjes. De maxima schommelen tussen 6 en 8 graden in de Ardennen, en tussen 8 en 10 graden in de andere streken.

De wind wordt zwak tot matig, maar aan zee is er kans op rukwinden tot 60 kilometer per uur, meldt het KMI.

‘s Nachts is er nog aanvankelijk kans op enkele laatste buitjes. Later wordt het droog met brede opklaringen. In de loop van de nacht ontstaan er lage wolkenvelden, vooral in de Ardennen. Op sommige plaatsen wordt er ook aanvriezende mist gevormd. Het wordt een vrij koude nacht met minima tussen -2 en +3 graden.

Vrijdagochtend vriest het lokaal en krijgen we eerst nog opklaringen met hoge wolkensluiers. Vanaf het noordwesten neemt de bewolking toe en in de namiddag valt er wat regen, vooral over de noordoostelijke landshelft. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden nabij de Franse grens.

Ook zaterdag wordt het vrij koud met een wisselende bewolking en soms enkele buien. Vanaf zondag wordt het zonnig, maar een schrale noordoostenwind doet het koud aanvoelen.