Amerikaanse journalist doodgeschoten terwijl hij verslag doet van schietpartij

In Orlando, in de Amerikaanse staat Florida, is woensdag een journalist doodgeschoten terwijl hij verslag deed van een schietpartij. Dat melden Amerikaanse media.

Volgens de lokale politie is het niet duidelijk waarom de schutter het vuur opende op de verslaggever, die samen met een collega bij hun auto stond. De twee waren aan het werk voor een lokale nieuwszender. Aan het voertuig was niet te zien dat het om media ging. De collega raakte bij het incident gewond.

De televisieploeg deed verslag van een schietpartij die eerder op de dag in de buurt had plaatsgevonden. Hierbij kwam een vrouw om het leven. Nadat de journalisten werden neergeschoten was er nog een derde schietpartij, waarbij een 9-jarig meisje om het leven kwam en haar moeder gewond raakte.

Een 19-jarige is voor de feiten opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekendgemaakt, maar de verdachte lijkt geen duidelijke link te hebben met de slachtoffers. Hij heeft wel een crimineel verleden en werd eerder opgepakt voor onder meer wapengeweld, mishandeling en diefstal.