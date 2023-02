‘Ivanka Trump en Jared Kushner gedagvaard om voor jury te getuigen over bestorming Capitool’

Ivanka Trump en Jared Kushner zijn door de Amerikaanse speciaal aanklager Jack Smith gedagvaard om te getuigen voor een jury over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Dat meldt The New York Times woensdag op basis van anonieme bronnen.

De dochter en schoonzoon van voormalig president Donald Trump werkten in het Witte Huis tijdens zijn presidentschap en getuigden eerder al voor de Capitool-commissie over de gebeurtenissen van die dag. Fragmenten van die opgenomen interviews werden tijdens de openbare hoorzittingen vertoond.

Ivanka was aanwezig bij de speech die Trump gaf op de dag van de bestorming, Kushner voegde zich later die middag bij het gezelschap. De twee probeerden gedurende de bestorming Trump over te halen zijn supporters te kalmeren op te roepen het Capitool te verlaten.

Smith werd in november vorig jaar aangesteld om Trumps omgang met gevoelige overheidsdocumenten en zijn pogingen om in januari 2021 na zijn verkiezingsnederlaag een vreedzame machtsoverdracht te verstoren te onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek zou Smith kunnen besluiten Trump te vervolgen, wat zijn gooi naar het presidentschap van 2024 in gevaar zou kunnen brengen.

Eerder kreeg Mike Pence, Trumps vicepresident ten tijde van de bestorming, al een dagvaarding van Smith, die door Pence aangevochten wordt.