Regering bestudeert woonsituatie van 6.000 Vlamingen

Vlaanderen zal de woonsituatie van 6.000 Vlamingen bestuderen. Met de ­resultaten wil Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) het beleid beter ­afstemmen op de realiteit, heeft hij in De tafel van vier ­gezegd. Half februari vertrokken de eerste brieven voor het nieuwe onderzoek. Willekeurig gekozen Vlamingen kregen een uitnodiging om deel te ­nemen. De enquête peilt naar de woning, de betaalbaarheid, de buurt, woonwensen, renovaties en eventuele verhuis­redenen. ‘Maar we willen ook zelf kijken hoe de mensen ­wonen en de kwaliteit ervan analyseren’, zegt Diependaele. ‘Als beleidsmakers kunnen we daarmee aan de slag.’ De resultaten worden verwacht begin 2024. (belga)