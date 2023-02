Anderlecht sleept ‘Humo’-journalist voor rechter na ophefmakend artikel over interne keuken

RSC Anderlecht neemt juridische stappen na een artikel in het weekblad Humo. ‘Deze publicatie berokkent ondubbelzinnige schade aan RSC Anderlecht.’

In het artikel van Humo getiteld ‘Mauve Malaise: de diepe crisis bij RSC Anderlecht’ werd Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute twee weken geleden door de mangel gehaald. De club is ook niet opgezet met een artikel op de website van Humo een week later, waarin de journalist terugblikt op het eerdere artikel.

‘In de artikels wordt aan de hand van anonieme getuigenissen een negatief, eenzijdig en foutief beeld geschetst van de clubleiding en de dagelijkse operationele werking van RSC Anderlecht’, schrijft RSC Anderlecht op de clubwebsite. ‘De club is van mening dat de journalist de wettelijke zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden en fouten heeft gemaakt bij het schrijven van de artikels. Het is ook niet de eerste keer dat de journalist in kwestie op deze manier over de club bericht.’

Niet zozeer de inhoud van het artikel – veel harde feiten worden Vandenhaute niet verweten, wel de sfeerschepping en de vele anonieme getuigen die er aan hebben meegewerkt, deden het wantrouwen bij de club verder toenemen.

Volgens Anderlecht hebben de artikel de club ‘ondubbelzinnig schade’ berokkent. ‘Door een foutief beeld te schetsen van de dagelijkse werking binnen de club ontstaat immers onrust bij supporters, klanten, partners, medewerkers, (potentiële) spelers en het grote publiek. Op basis van bovenstaande elementen heeft RSC Anderlecht beslist de auteur van de artikelen te dagvaarden.’

De Brusselse club benadrukt dat ze de ‘persvrijheid hoog in het vaandel draagt, zolang de wetgeving en de rechten van de club gerespecteerd worden’.