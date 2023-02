Duitse politie valt bij extreemrechtse groep binnen die black-out en coup beraamde

Op verscheidene adressen in Beieren is de politie binnengevallen. Ze onderzoekt een samenzwering van een extreemrechtse beweging om een grootschalige stroomonderbreking te veroorzaken en een staatsgreep te plegen.

De invallen hadden te maken met zes verdachten die verbonden zijn aan de Reichsbürger-beweging, een diffuse groep van mensen die de autoriteit van het huidige regeringssysteem niet erkennen.

• ‘Erfgenamen van Bismarck’ erkennen Duitse republiek niet

De zes worden ervan verdacht dat ze ‘sinds september 2020 plannen smeedden om in Duitsland een grootschalige stroomonderbreking te veroorzaken door elektriciteitsmasten te saboteren. De bedoeling was andere groepen in staat te stellen de macht te grijpen in Duitsland met een politieke coup’, deelde het parket van München mee.

De verdachten worden vervolgd voor het vormen van een terreurorganisatie en voor lidmaatschap ervan.